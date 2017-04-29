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Kuzey Irak ve Adıyaman kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Sinat-Haftanin bölgesindeki ve Adıyaman kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. İki ayrı hava harekatında toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kuzey Irak ve Adıyaman kırsalına hava harekatı

29 Nisan 2017 14:05

TSK’dan yapılan açıklamada, 29 Nisan 2017 tarihinde, 07.10-07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalına ve 08.31-09.27 saatleri arasında Irak Kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile iki ayrı hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflerin ateş altına alınması neticesinde, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında ise 8 olmak üzere toplam 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Harekat sonucunda her iki bölgedeki silah mevzileri ve 5 barınma alanının imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri vurgulandı.

Etiketler: Adıyaman, kuzey ırak, tsk


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