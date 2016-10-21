TSK’dan yapılan açıklamada, 20 Ekim 2016 tarihinde saat 06:50-06:50 saatleri arasında Çukurca Uzundere Hisar dağı güney doğusunda tespit edilen iki BTÖ mensubu terörist vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çukurca Kırsalına Hava Harekatı

Ayrıca, 20 Ekim 2016 tarihinde saat 08:26-09:00 saatleri arasında Çukurca Uzundere Hisar dağı doğusunda tespit edilen BTÖ hedeflerine (silah mevzii ve korugan) yapılan Hava Harekatı sonucunda hedefler tam isabetle vurularak imha edildiği, ilk tespitlere göre silah mevziinde bulunan 10 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Irak Kuzeyine Avaşin Basyan Bölgesine hava harekatı

20 Ekim 2016 tarihinde saat 11:30-12:46 saatleri arasında Çukurca Uzundere Hisar dağı güney doğusunda Irak Kuzeyinden (Avaşin Basyan) operasyon icra eden birliklere ateş açan ve yeri tespit edilen BTÖ’ye ait bir Doçka mevzii yapılan Hava Harekatı sonucunda tam isabetle vurularak imha edildiği; mevziideki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan, 20 Ekim 2016 tarihinde saat 21:55-22:01 saatleri arasında Çukurca Uzundere Hisar dağı güney doğusunda (Avaşin Basyan) yerleri tespit edilen BTÖ’ye ait 4 hedef (silah mevziileri ve bir adet korugan) yapılan Hava Harekatı sonucunda tam isabetle vurularak imha edildiği. terörist zayiat durumu henüz tespit edilemediği belirtildi.