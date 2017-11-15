Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Alınan anlık istihbarat ve keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 15 Kasım 2017’de icra edilen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.