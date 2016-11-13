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Kuzey Irak’a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Iraka hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

13 Kasım 2016 15:32

TSK’dan yapılan açıklamada, “13 Kasım 2016 tarihinde 10.32-10.53 saatleri arasında Irak kuzeyindeki Zap kırsalına, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bölücü terör örgütü unsurlarınca kullanıldığı tespit edilen bir mağara (içeride bulunan 5 terörist ile birlikte) ve mağara yakınında bulunan silah mevzileri imha edilmiştir” denildi.
Hava harekatını icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: pkk


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