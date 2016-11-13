TSK’dan yapılan açıklamada, “13 Kasım 2016 tarihinde 10.32-10.53 saatleri arasında Irak kuzeyindeki Zap kırsalına, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bölücü terör örgütü unsurlarınca kullanıldığı tespit edilen bir mağara (içeride bulunan 5 terörist ile birlikte) ve mağara yakınında bulunan silah mevzileri imha edilmiştir” denildi.

Hava harekatını icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

Abdullah Sarıca