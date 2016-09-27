Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; 26 Eylül 2016 tarihinde 21.00-22.00 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin barınak olarak kullandığı toprak altı sığınak ve bir mühimmat deposu ateş altına alınarak içinde bulunan teröristlerle beraber imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri öğrenildi.

Onur Emre Durak