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Kuzey Irak’a hava harekatı

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Irak kuzeyi Kandil bölgesine hava harekatı düzenledi. Bölgede tespit edilen hedefler, teröristlerle beraber imha edildi.

Kuzey Iraka hava harekatı

27 Eylül 2016 08:20

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; 26 Eylül 2016 tarihinde 21.00-22.00 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin barınak olarak kullandığı toprak altı sığınak ve bir mühimmat deposu ateş altına alınarak içinde bulunan teröristlerle beraber imha edildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri öğrenildi.  

Onur Emre Durak

Etiketler: kuzey ırak


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