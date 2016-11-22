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Kuzey Irak’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ın Sinath-Haftanın bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde önceden belirlenen hedefler imha edildi.

Kuzey Iraka hava harekatı

22 Kasım 2016 08:22

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ın Sinath-Haftanın bölgesine hava harekatı düzenlendi. Konu ile ilgili olarak Genel Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; "21 Kasım 2016 tarihinde, Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen bir silah mevzii ve bir barınma alanı ile birlikte bir dinamik hedef ateş altına alınarak imha edilmiş, harekât neticesinde ilk tespitlere göre dört BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: kuzey ırak, Türk Silahlı Kuvvetleri


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