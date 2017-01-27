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Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Metina bölgesine düzenlenen hava taarruzları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Iraka hava harekatı

27 Ocak 2017 14:42

TSK, Metina ve civarında yapılan hassas hedef tespit çalışmaları kapsamında 13-14 Ocak 2017 tarihlerinde Irak kuzeyi Metina bölgesine hava taarruzları icra edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava taarruzlarında teröristlerce kullanıldığı tespit edilen karargah, silah mevzii ve barınma alanlarının imha edildiği belirtildi. Bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin etkisiz hale getirildiği, taarruzlar esnasında çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedildi.

İlker Turak 

 

Etiketler: hava harekatı, kuzey ırak, metina


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