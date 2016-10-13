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Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, örgüt tarafından kullanılan iki silah mevziinin de imha edildiğini açıkladı.

Kuzey Iraka hava harekatı düzenlendi

13 Ekim 2016 10:16

TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün 14.30-14.50 saatleri arasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin barındığı Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen harekatta bölgede tespit edilen ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 2 silah mevzii imha edildi. İlk tespitlere göre ise harekatta 2 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine geri döndü.

Abdullah Sarıca
 


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