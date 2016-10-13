TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün 14.30-14.50 saatleri arasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin barındığı Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen harekatta bölgede tespit edilen ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 2 silah mevzii imha edildi. İlk tespitlere göre ise harekatta 2 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine geri döndü.

Abdullah Sarıca

