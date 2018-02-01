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Kuzey Irak’ta 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Kuzey Irakta 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

01 Şubat 2018 16:58

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “1 Şubat 2018 tarihinde Irak Kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadesine yer verildi. 

 

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