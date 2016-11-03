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Kuzey Irak’ta 2 PKK’lı terörist silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde Asuş Dağı bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 2 teröristin silahlı İHA ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


03 Kasım 2016 10:24

TSK’dan yapılan açıklamada, TSK ve güvenlik kuvvetlerinin tüm unsurları tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya karşı son yılların en etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda bugün 3. Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonlar çerçevesinde Çukurca sektörü Güven Dağı güneyi, Irak kuzeyi Asuş Dağı bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 2 teröristin silahlı İHA atışı sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bugüne kadar bölgede yürütülen operasyonlarda Çukurca’da toplam 357, Hakkari genelinde ise 491 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: 2 PKK’lı terörist, kuzey ırak


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