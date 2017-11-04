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Kuzey Irak'ta PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Kuzey Irakta PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi

04 Kasım 2017 08:43

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 03 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.
Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

 

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