Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Kuzey Irak'ta terörist grup topçu atışı altına alındı

Kuzey Irak'ta terörist grup topçu atışı altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki 5-6 kişilik terörist grubun topçu atışıyla ateş altına alındığını bildirdi.

Kuzey Irakta terörist grup topçu atışı altına alındı

29 Ekim 2016 10:07

TSK'dan yapılan açıklamada, 22-24 Ekim 2016 tarihlerinde icra edilen Düğün Dağı Operasyonu’nda ele geçirilen bir yaralı teröristle yapılan mülakatta elde edilen istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Berkur Tepe Hudut Bölüğünün 5 kilometre güneyinde Irak topraklarında gözetleme faaliyetleri yapan 5-6 kişilik bir terörist grubun, 28 Ekim 2016 günü saat 12.30 sularında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Yapılan atışlar neticesinde teröristlerin kendi aralarında geçen telsiz görüşmelerinde, ‘Burası ateş altında yangın yerine döndü, nereden gördüler bizi, 2 ‘şehit’ var, yaralılar da var, Heval bir transit getirsinler, iki ölüyü götürelim! Yaralılar var yaralılar' şeklinde Kürtçe konuşmalar tespit edilmiştir.

Müteakiben yapılan gözetleme esnasında biri gri, diğeri beyaz olmak üzere iki pikap aracın bölgeye yaklaştığı tespit edilmiş, yapılan atışlarla araçların bölgeyi terk etmeleri sağlanırken, telsiz dinlemelerinin de doğruluğu teyit edilmiştir. Bölgede kesintisiz keşif, gözetleme faaliyetlerine ve tespit edilen dinamik hedeflerin ateş altına alınmasına devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri gece gündüz demeden her zaman milletinin emrinde görev yapmaya devam etmektedir" denildi.
 

Etiketler: kuzey ırak, tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!