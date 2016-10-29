TSK'dan yapılan açıklamada, 22-24 Ekim 2016 tarihlerinde icra edilen Düğün Dağı Operasyonu’nda ele geçirilen bir yaralı teröristle yapılan mülakatta elde edilen istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Berkur Tepe Hudut Bölüğünün 5 kilometre güneyinde Irak topraklarında gözetleme faaliyetleri yapan 5-6 kişilik bir terörist grubun, 28 Ekim 2016 günü saat 12.30 sularında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Yapılan atışlar neticesinde teröristlerin kendi aralarında geçen telsiz görüşmelerinde, ‘Burası ateş altında yangın yerine döndü, nereden gördüler bizi, 2 ‘şehit’ var, yaralılar da var, Heval bir transit getirsinler, iki ölüyü götürelim! Yaralılar var yaralılar' şeklinde Kürtçe konuşmalar tespit edilmiştir.

Müteakiben yapılan gözetleme esnasında biri gri, diğeri beyaz olmak üzere iki pikap aracın bölgeye yaklaştığı tespit edilmiş, yapılan atışlarla araçların bölgeyi terk etmeleri sağlanırken, telsiz dinlemelerinin de doğruluğu teyit edilmiştir. Bölgede kesintisiz keşif, gözetleme faaliyetlerine ve tespit edilen dinamik hedeflerin ateş altına alınmasına devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri gece gündüz demeden her zaman milletinin emrinde görev yapmaya devam etmektedir" denildi.

