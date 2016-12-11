Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “11 Aralık 2016 tarihinde, 20:50-21:40 saatleri arasında, Irak kuzeyi ZAP bölgesine Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtında; yapılan keşif ve istihbarat faaliyetleri sonucunda belirlenen ve BTÖ mensubu teröristlerce kullanılan bir sözde ana karargah ile etrafında yer alan silah mevzileri ve koruganlar (12 noktaya 24 atım yapılarak) tam isabetle vurularak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.