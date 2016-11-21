Önceki akşam Güven Dağı bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 12 PKK’lı terörist, savaş uçakları tarafından ateş altına alınarak etkisiz hale getirilmişti. Son teknoloji termal kameralarla korunan sınırda görüntü alınması üzerine uzun menzilli obüs topları ile PKK’nın Kuzey Irak'taki Zap, Avaşin ve Harkuk kampları ateş altına alındı.

İlçe semaları top sesleri ile yankılanırken, ilçe sakinleri ilk defa böyle bir yoğun top atışına şahit olduklarını ifade ettiler. Kuzey Irak'taki PKK kamplarına top atışlarının devam ettiği belirtildi.