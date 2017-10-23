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Kuzey İtalya'da yapılan referandumda özerkliğe 'evet'

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde daha fazla özerklik için yapılan referandumda, sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 98 oranında “evet” oyu çıktı.

Kuzey İtalyada yapılan referandumda özerkliğe evet

23 Ekim 2017 10:57

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto kısmi özerk bölgelerinde daha fazla özerklik için yapılan referandumda oy kullanma işlemi TSİ 24.00’da sona erdi. Veneto bölgesinde referandumun geçerli sayılabilmesi için gereken yüzde 50 üzeri katılım oranı şartı yüzde 57 ile aşılırken katılım oranı şartı aranmayan Lombardiya bölgesinde katılım oranı yüzde 30'u aştı. Lombardiya bölgesi referandumunda yüzde 95 oranında “evet” çıktı. Veneto bölgesi ise daha çok özerkliğe yüzde 98 oranında “evet” dedi.

Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia sonuçları tarihi olarak nitelendirirdi ve "Vergilerin onda dokuzunu istiyoruz" dedi. Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Roberto Maroni ise bölgesindeki katılımı yeterli bulduğunu belirtti ve “3 milyon seçmen bana Roma'ya gidip Lombadiya bölgesi için daha çok yetki ve kaynak isteme görevini verdi" dedi.

Burak Ortahamamcılar

 

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