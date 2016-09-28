Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, daha önce boşanmalar ile ilgili Kuzey Kıbrıs Hukuku ile Türk Hukuku arasındaki karşılaştırmayı içeren bir araştırmanın ilk kez Fatma Alaslan tarafından kaleme alındığı belirtildi.

EVLENME VE BOŞANMA YASASINDA TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Açıklama şu şekilde devam etti:

‘’Kitapta, özellikle modern toplumlarda ciddi bir sorun boyutuna ulaşan ve günden güne artan boşanmaların hangi sebeplere dayandırıldığı, bu süreçte nasıl bir yol izlendiği ve Türk Hukukundan farklı olarak Kuzey Kıbrıs Hukuku’ndaki boşanma sebeplerinin nasıl bir yasal düzenlemeye tabi tutulduğu incelendi.

Bu bilimsel çalışmanın konusunu oluşturan boşanma sebeplerinin incelenmesinde 1/98 sayılı Aile( Evlenme ve Boşanma) yasası ve 22 haziran 2015 değişiklik Yasası esas alınmış ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan yasal düzenlemelerle mukayese yoluna gidildi.

Boşanma sebeplerinin oluşturulduğu kitabın ilk bölümünde, Kuzey Kıbrıs Hukukunda Boşanma, Boşanma Hususundaki Sistemler ve İlkeler ile Genel Boşanma Sebepleri, ikinci bölümde ise Kuzey Kıbrıs Hukukunda Özel Boşanma Sebepleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Kitapta ayrıca geçmiş yıllara ait Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan boşanma oranlarını da yer verildi.’’

‘’BOŞANMALARIN DAYANDIĞI SÜREÇ VE İZLENDİĞİ YOLLAR TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILDI”

Kitabın yazarı öğretim görevlisi Fatma Alaslan, Kuzey Kıbrıs Hukukunda yer alan boşanma sebepleri ile Türk Hukukunda Yer alan boşanma sebeplerinin karşılaştırılması konusunda daha önce üzerinde çalışılmış bir konu olmayıp, ilk kez böyle bir karşılaştırma yapıldığını söyledi.

Fatma Alaslan, “Kitapta, ülkemizde günden güne artan boşanmaların hangi sebeplere dayandırıldığı, bu süreçte nasıl bir yol izlendiği ve Türk hukukundan farklı olarak hukukumuzdaki boşanma sebeplerinin nasıl bir yasal düzenlemeye tabi tutulduğu incelenmiştir. Bu çalışmanın, Kuzey Kıbrıs hukukuna kaynak bakımından bir katkı sağlayacağı ve ileride akademik yolda ilerlemeyi planlayan ve bunun yanı sıra avukatlık mesleğini icra eden kişilere, ışık olacağı kanaatindeyim” dedi.

