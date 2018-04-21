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Kuzey Kıbrıs iş dünyasında Türkiye’deki erken seçime destek

Türkiye’deki erken seçim kararına Kuzey Kıbrıs iş dünyasından olumlu görüş geldi. Kıbrıs merkezli Gifa Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, Türkiye’de erken seçime gidilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs iş dünyasında Türkiyedeki erken seçime destek

21 Nisan 2018 12:23

Türkiye’nin 24 Haziran’da erken seçime gidecek olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) iş dünyasında yankı buldu. Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda temsilcilerinden Gifa Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, Türkiye’de erken seçime gidilmesinin ekonomik ve diğer açılardan son derece doğru bir karar olduğunu belirtti. 

Türkiye’de seçimlerin 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olmasının piyasalardaki belirsizliğin giderilmesine de büyük katlı sağladığına işaret eden Kısa, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan bu yerinde kararla birlikte dövizde gerileme başladığı görülmektedir. Böylelikle piyasalardaki seçim belirsizliği de giderilmiş oldu” şeklinde konuştu.
Uluslararası güçlerin Türkiye’ye yapmış olduğu baskıların sonuç vermediğine bu nedenle de son koz olarak ekonomi kartlarını çıkardıklarına dikkat çeken Kısa, “Bu oyun da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından boşa çıkartıldı” dedi. 

“Türkiye’de önemli şirketlerle anlaşma halindeyiz” 

Gifa Holding olarak, Türkiye’de önde gelen bazı şirketler ile görüşme halinde oldukları dile getiren Kısa, “Şu anda Türkiye’nin en etkili birkaç şirketi ile görüşme halindeyiz. Uzlaşı sağlanması durumunda bu şirketleri devralıp kamuoyuna açıklama yapacağız. Türkiye’de büyük işler yapacağız. Çok yakın zamanda bu icraatlar faaliyete geçecek” diye konuştu.  

 

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