Kuzey Kıbrıs’ta yerli havayolu çalışmaları

KKTC merkezli GIFA Holding’in yerli bir havayolu şirketi kurma talebiyle KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sivil Havacılık Dairesi’ne yaptığı müracaat sonucu Ulaştırma Bakanlığında bir görüşme yapıldı. Bakan Atakan, GIFA Holding adına başvuruyu yapan GIFA Airways ve Turizm Şirketi sorumlusu Timur Özkibar’ı kabul etti.

Özkibar: “Maddi yardımdan çok manevi yardım bekliyoruz”

Kabulde konuşan GIFA Airways ve Turizm Şirketi sorumlusu Timur Özkibar, son yaşanalar ışığında ülkede yerel bir havayolu kurulmasının artık elzem bir durum olduğuna dikkat çekerek, GIFA Holding olarak bu yola baş koyduklarını belirtti.

Özkibar, “Yolumuz çok uzun ve meşakkatli bir yoldur, bunu biliyoruz” diyerek, hükümetten maddi yardımdan çok manevi olarak bu yolda önlerine çıkacak olan engelleri aşmada yardımcı olmasını beklediklerini söyledi.

Özkibar, GIFA Holding olarak her şeyi karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

Bakan Atakan: “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, kabulde yaptığı konuşmada, yeni bir havayoluna ve ülkede oluşan ciddi talebin karşısına yeni bir arz çıkmasına sıcak baktıklarını söyledi.

Bakan Atakan, havayolu kurmanın çok kısa sürede gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu sürecin ciddi prosedürler içerdiğini kaydetti.

Atakan, Türkiye Sivil Havacılıktan izin almanın bir buçuk iki yıllık bir süreç olduğuna dikkat çekerek, bu süreci tamamlayıp faal hale gelindiğinde ise, ortaya ülke adına çok ciddi bir kazanımın çıkacağını vurguladı.

Atakan, “Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmaya seve seve hazırız” diyerek, GIFA Holding’in talep yazısını incelediğini, bunun yanında bir de business plan hazırlanmasını talep ederek, ön izin için gerekli yazışmalar ne ise yapmaya hazır olduklarını kaydetti.