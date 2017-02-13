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Kuzey Kore: “Balistik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdik”

Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen ortak menzilli balistik füze denemesinin başarılı olduğunu duyurdu.


13 Şubat 2017 10:33

Ülkenin batısındaki Banghyon Hava Üssü’nde ateşlenen füzenin Japon Denizi'ne doğru fırlatıldığı, yaklaşık 550kilometre havada kalan füzenin, daha sonra denize düştüğü ifade edilmişti. Kuzey Kore, denemenin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, füzeyi “yerden yere atılan orta menzilli balistik füze” olarak tanımladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise füze denemesinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın yanıtını test etmek için provokasyon olduğunu kaydetti. ABD, Japonya ve Güney Kore, BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. 

Etiketler: Balistik füze denemesi, Kuzey Kore


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