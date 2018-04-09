Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Moskova’da

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Lee Yong Ho, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme yapacağı bildirilen Yong Ho’nun Lavrov ile ikili işbirliği, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dış politika işbirliği meselelerini, Orta Doğu'daki durumu ve İran nükleer programını görüşecekleri belirtildi.

Bakanlar daha önce, 5-6 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.