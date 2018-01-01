Kuzey Kore lideri Kim: 'Nükleer düğme daima masamın üzerinde'

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, devlet televizyonundan yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD’ye yönelik tehditlerde bulunurken Güney Kore ile diyolağa açık olduğunu söyledi. Kim, "Kore Yarımadasında huzurlu bir ortam oluşturmak için askeri gerginliği azaltmalıyız. Hem Kuzey hem de Güney bunun için çabalarını göstermeli" dedi. Güney Kore'nin Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatlarına bir heyet göndermeyi düşüneceğini de söyleyen Kim, "Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatlarına katılımı, halkın birliğini göstermek için iyi bir fırsat olacak ve oyunların başarılı olmasını diliyoruz. Kore taraflarından yetkilileri olasılığı görüşmek üzere acilen toplantı yapabilir" diye konuştu.

Güney Kore Lideri Moon Jae-in, daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore'nin Olimpiyat Oyunları'na katılımının, etkinliğin güvenliğini garanti altına alacağını belirtmişti.

Kuzey Kore, nükleer tehdidi nedeniyle uluslararası toplumdan tepkiler almasına rağmen nükleer denemelerine devam ediyor.