Kuzey Kore Lideri Kim'den Seul'e ziyaret sözü

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ile başkent Pyongyang'da, Kore Adası'nın nükleerden arınma süreci üzerine gerçekleşen zirvede, Güney Kore'ye resmi ziyaret düzenleyeceği konusunda söz verdi. Bu sene bitmeden Seul'e geleceğini söyleyen Kim ziyaret hakkında net bir tarih vermedi. Gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretinin Kore Adası'ndaki barışa katkıda bulunacağını vurgulayan Kim, “Moon Jae'ye yakın zamanda Seul'ü ziyaret edeceğim konusunda söz verdim. Kesinlikle el ele vereceğiz ve barış ve refahı artırmak için başlattığımız kutsal yolculuğa liderlik edeceğiz. Böylelikle bu ayrılığa ve insanların yüreğindeki hüzün ve yaralara son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump'tan zirveye destek

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in Kore Adası'nın nükleerden arınma süreci kapsamında Pyongyang'da gerçekleşen zirve hakkında sosyal medya üzerinden yorum yapan ABD Başkanı Donald Trump ise , “Kuzey Kore nükleerden arınma sürecine bağlılığını yeniledi. Epey yol kat ettik” ifadelerini kullandı

Kim Jong Un'un babası Kim Jong-il de iki ülke arasında 2000 yılında gerçekleşen ilk zirvede Seul'ü ziyaret edeceği konusunda söz vermişti. Öte yandan baba Kim söz verdiği Seul ziyaretini gerçekleştirmemişti.

