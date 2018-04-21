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Kuzey Kore liderinin geri adımı Trump'ı sevindirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıklamasının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Kuzey Kore liderinin geri adımı Trumpı sevindirdi

21 Nisan 2018 02:49

Trump yaptığı açıklamada, tüm Nükleer Testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz”dedi.
Kuzey Kore yaptığı açıklamada, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıkladı. 

Kuzey'in resmi Kore Merkez Haber Ajansı, ülkenin ulusal odak noktasını değiştirmek ve ekonomisini geliştirmek için harekete geçtiğini duyurdu. 

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda barışı sağlamak ve ekonomisini inşa etmek için "en uygun uluslararası ortamı" oluşturmak için bölgesel komşulara ve uluslararası topluluğa aktif olarak katılmaya söz verdiği belirtildi.  

 

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