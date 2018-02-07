Kuzey Kore liderinin kardeşi Güney Kore Olimpiyatlarında

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerginliğin düzelmeye başlamasıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong'un'un olimpiyatların açılış törenine katılmak üzere Güney Kore’yi ziyaret edeceği açıklandı. Kim’in ailesinden ise daha önce Güney Kore’ye böyle bir ziyaret yapılmamıştı. Kuzey’in bu hamlesiyle birlikte ikili ilişkilerin düzeldiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu durumun Kuzey Kore’nin nükleer füze denemeleri üzerinde herhangi bir etki yapmayacağını belirtiyor. Törene katılacak olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise olimpiyatı Kuzey Kore’yle yan yana izleyecek. ABD, Kuzey’in olimpiyatları propaganda amaçlı kullandığına inanıyor.

Güney Kore, 9-25 Şubat 2018 tarihlerinde Güney Kore'nin kuzeydoğusunda bulunan Pyeongchang kentinde gerçekleştirilecek kış olimpiyatlarına hazırlığını tamamladı. Olimpiyatlara ise Kuzey Kore'den 22 sporcu katılıyor. Koreli sporcular, artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Kuzey disiplini kayak ve Alp disiplini kayak branşlarında müsabakalara katılacak.