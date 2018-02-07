Diğer
Kategoriler

Kuzey Kore liderinin kardeşi Güney Kore Olimpiyatlarında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılacak.

Kuzey Kore liderinin kardeşi Güney Kore Olimpiyatlarında

07 Şubat 2018 12:02

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerginliğin düzelmeye başlamasıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong'un'un olimpiyatların açılış törenine katılmak üzere Güney Kore’yi ziyaret edeceği açıklandı. Kim’in ailesinden ise daha önce Güney Kore’ye böyle bir ziyaret yapılmamıştı. Kuzey’in bu hamlesiyle birlikte ikili ilişkilerin düzeldiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu durumun Kuzey Kore’nin nükleer füze denemeleri üzerinde herhangi bir etki yapmayacağını belirtiyor. Törene katılacak olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise olimpiyatı Kuzey Kore’yle yan yana izleyecek. ABD, Kuzey’in olimpiyatları propaganda amaçlı kullandığına inanıyor.

Güney Kore, 9-25 Şubat 2018 tarihlerinde Güney Kore'nin kuzeydoğusunda bulunan Pyeongchang kentinde gerçekleştirilecek kış olimpiyatlarına hazırlığını tamamladı. Olimpiyatlara ise Kuzey Kore'den 22 sporcu katılıyor. Koreli sporcular, artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Kuzey disiplini kayak ve Alp disiplini kayak branşlarında müsabakalara katılacak. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç