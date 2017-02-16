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Kuzey Kore liderinin kardeşinin ölümünde ikinci zanlı yakalandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong'un üvey kardeşinin ölümünde ikinci kadın zanlı da yakalandı.

Kuzey Kore liderinin kardeşinin ölümünde ikinci zanlı yakalandı

16 Şubat 2017 11:28

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Kim Jong Nam, Pazartesi günü Kuala Lumpur Havaalanı'nda zehirlenerek öldürülmüştü. Malezyalı yetkililer, cinayetin iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Vietnam seyahat belgesi taşıyan ilk kadın zanlının havaalanında yakalanmasının ardından ikinci şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Polis Malezya pasaportu taşıyan ikinci kadın zanlının nerede yakalandığını açıklamazken, zanlının eşkalinin ise Kuala Lumpur Havalimanı'ndaki güvenlik kameralarından tespit edildiğini bildirdi.

Kim Jong Nam'ın otopsisinin tamamlandığını söyleyen Malezyalı yetkiler, otopsi sonuçlarını açıklamadı. Kim Jong Nam'ın ölümü politik hassasiyetlerden dolayı kendi ülkesinde henüz halka duyurulmadı. 

Etiketler: Kim Jong, Kuzey Kore lideri, üvey kardeş


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