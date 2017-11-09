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Kuzey Kore medyasından ABD ve Güney Kore’ye ağır eleştiri

Kuzey Kore medyası ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakı sert bir dille eleştirdi

Kuzey Kore medyasından ABD ve Güney Koreye ağır eleştiri

09 Kasım 2017 18:16

Kuzey Kore basını, Güney Kore Lideri Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Kasım Salı günü karşılıklı masaya oturdukları zirvenin ardından, iki ülke arasındaki ittifakı sert bir dille eleştirdi.

Devlete ait yayın organı Rodong Sinmun, bugünkü sayısında ABD Başkanı Trump’ın Seul’u ziyaret etmesindeki amacının Pyongyang’a karşı askeri tehditleri güçlendirme planı olduğunu belirtti. Gazete, ayrıca Güney Kore-Amerika güç birliğini, istilacı ve savaş çıkarma niyetinde olan bir terör örgütü olmakla suçladı. Gazete, Güney Kore hükümetini, Washington’ın Kuzey Kore’ye karşı nükleer savaş ve istila planına yardım ettiği suçlamasını getirdi. 

Duygu Gerboğa
 

Etiketler: ABD, güney kore, Kuzey Kore, Moon Jae-in

 

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