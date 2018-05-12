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Kuzey Kore, nükleer test sahalarını kapatıyor

Kuzey Kore, nükleer testlere son verme vaadi çerçevesinde nükleer test sahalarını 23-25 Mayıs tarihleri arasında devre dışı bırakılmasını planladıklarını açıkladı.

Kuzey Kore, nükleer test sahalarını kapatıyor

12 Mayıs 2018 17:36

Kuzey Kore, nükleer testlere son verme vaadini gerçekleştirme çerçevesinde, hava şartlarına göre, nükleer test sahalarını 23-25 Mayıs tarihleri arasında devre dışı bırakılmasını planladıklarını açıkladı. Ayrıca nükleer test alanlarının kaldırılmasının, tüm tünellerin patlatma ile çökertilmesi, girişlerin engellenmesi, tüm gözlem tesisleri ve araştırma binalarının kaldırılmasını kapsayacağı şeklinde açıklandı.

Öte yandan, ABD ve Güney Kore gazetecileri başta olmak üzere tüm ülkelerden gazetecilerin davet edileceği açıklandı.  

 

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