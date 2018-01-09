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Kuzey Kore: 'Silahlarımız yalnızca ABD’yi hedef alıyor'

Kuzey Kore Heyeti Başkanı Ri Son-gwon, Kore yarımadasında tartışmalara neden olan Kuzey Kore’nin nükleer programının ve silahlarının yalnızca ABD’ye yönelik olduğunu söyledi.

Kuzey Kore: Silahlarımız yalnızca ABDyi hedef alıyor

09 Ocak 2018 17:05

Bugün gerçekleşen kritik görüşmenin ardından açıklama yapan Kuzey Kore Heyeti Başkanı Ri Son-gwon, “Kuzey Kore’nin silahları yalnızca ABD’yi hedef alıyor, Çin ya da Rusya’yı değil” dedi. Ri, Pyongyang'ın nükleer programının Kuzey ve Güney Kore arasında bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

Bugün Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yıllar sonra üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 yıl sonra gerçekleşen bu görüşmenin ana konusu ise Kuzey Kore’nin olimpiyatlara katılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi oldu.

Etiketler: Kuzey Kore

 

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