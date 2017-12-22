Kuzey Kore: 'Trump, bütün dünyanın kendisine itaat etmesini istiyor'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni güvenlik stratejisini eleştirdi. Kuzey Kore, “Trump’ın yeni ulusal güvenlik stratejisi tüm dünyanın onun isteklerine boyun eğmesi” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Devlet Ajansı KNCA’ya açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Trump çetesinin haykırdığı 'Önce Amerika politikası' saldırganlıktan başka bir şey değildir. Amerika'nın amacı, dünyayı kendi zevkine ve isteklerine göre hareket ettirmek” dedi.

Pazartesi günü yeni milli güvenlik stratejisini açıklayan Trump, ABD'nin Kuzey Kore'nin silah programıyla uğraşmak zorunda olduğunu belirtmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları artırmayı oylayacak.

Öte yandan, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmek istediklerini açıklayarak, iki taraf arasında hasar gören ilişkileri onarmak istediklerini açıklamıştı.