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Kuzey Kore ve Güney Kore 9 Ocak’ta bir araya geliyor

Kuzey Kore ile Güney Kore karşılıklı atılan olumlu adımların ardından, 9 Ocak’ta bir araya geleceklerini açıkladı.

Kuzey Kore ve Güney Kore 9 Ocakta bir araya geliyor

05 Ocak 2018 09:48

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında artan gerginlikler 2 Ocak günü Güney Kore’den gelen görüşme teklifiyle yumuşamaya başlamıştı.

Bu tekliften bir gün sonra Kuzey Kore’den olumlu bir adım geldi. Kuzey Kore, 2016 yılı Şubat ayından bu yana yanıt vermedikleri telefonlara yanıt vereceklerini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından temasların 3. gününde Kuzey Kore’den Güney Kore’nin 9 Ocak'taki görüşme teklifine kabul haberi geldi. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında TSİ 03.30’da Panmunjom Ateşkes Hattı’nda telefonla bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

Kuzey Kore, gönderdikleri mesajla Seul’un önerisini kabul ettiklerini bildirdi. Son bir gelişme ise Güney Kore ve Amerika PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında ortaklaşa askeri tatbikat yapmama kadarı almaları oldu.

Güney Kore Birlik Bakanlığı sözcüsü Baik Tae-hyun, bugün yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin TSİ ile 03.16 sularında kabul mesajını gönderdiğini söyledi. Baik, Salı günü gerçekleşecek olan görüşmenin PyeongChang Kış Olimpiyatları ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde olacağını belirtti. Baik, mesajın Kuzey Kore Anavatanın Barışı İçin Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon’un adı altında, Güney Kore Birlik Bakanı Cho Myoung-gyon'a gönderildiğini söyledi.

Baik, iki ülkenin önerilen görüşmelerin ayrıntılarını belge alışverişi şeklinde yapmayı kararlaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerin ardından Güney Kore’nin müttefiki ABD’ye tehditler savurmaya devam eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un tutumunun nasıl devam edeceği de yine merak konusu olmaya devam ediyor. 

Duygu Gerboğa

 

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