Kuzey Kore’den ABD’ye sürpriz ziyaret

Donald Trump ve Kim Jong Un zirvesi öncesi, ABD'li ve Kuzey Koreli yetkililer arasında diplomasi trafiği başladı. Güney Kore resmi haber ajansı, Kuzey Kore’den üst düzey yetkililerin tarihi zirveyi görüşmek üzereye ABD’ye ve Singapur’a gittiğini açıkladı. Açıklamaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un en üst düzey danışmanı General Kim Yong Chol, Çin’deki temaslarının ardından ABD’ye uçtu.

Japon kaynakları ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un fiili özel kalemi Kim Chang Son’un da pazartesi gecesi Pekin'den Singapur'a uçtuğu bilgisini paylaştı. Beyaz Saray ise, ABD'li bir heyetin Kuzey Koreli yetkililerle görüşmek üzere Singapur’a gittiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 12 Haziran tarihinde Singapur’da bir araya gelmesi planlanıyor.