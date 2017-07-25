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Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'de rejim değişikliğine teşebbüs etmesi halinde nükleer saldırı yapacaklarını açıkladı.

Kuzey Koreden ABDye tehdit!

25 Temmuz 2017 20:46

Pyongyang yönetimi ABD'yi, Kuzey Kore'de bir rejim değişikliğine teşebbüs etmesi halinde nükleer saldırı düzenlemekle tehdit etti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Pyongyang yönetimi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'nun geçen hafta uluslararası bir forumda dile getirdiği "güvenlik tehdidi yaratan bir nükleer kapasite geliştirmesi halinde Kuzey Kore'de rejim değişikliğinin gündeme gelebileceğini ima eden sözlerine" sert tepki gösterdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, KCNA aracılığıyla yayınladığı açıklamada, "Eğer ABD, Kuzey Kore liderliğini devirmek üzere en ufak bir teşebbüste bulunursa giderek bilenen ve büyüyen nükleer gücümüz Amerika'nın yüreğine yumruk gibi iner." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Pompeo sözleriyle çizgiyi aşmış, Trump yönetiminin nihai hedefinin Kuzey Kore'de rejim değişikliği olduğunu ortaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.


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