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Kuzey Kore’den CIA, Kim Jong-Un’a suikast planlıyor iddiası

Kuzey Kore, CIA ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast planı içerisinde olduklarını ileri sürdü.

Kuzey Koreden CIA, Kim Jong-Una suikast planlıyor iddiası

05 Mayıs 2017 22:04

Kuzey Kore, CIA ve Güney Koreli ajanların, Kim Jong-un'u öldürmek için plan yapmakla suçladı. Kuzey Kore, CIA ve Güney Kore istihbaratının, biyokimyasal madde kullanarak, Kim'e saldırı düzenlemesi için bir Kuzey Kore vatandaşına para ve uydu haberleşme ekipmanları sağladığı iddialarını ileri sürdü. İddiaya göre, ajanların Kim'e katıldığı tören sırasında etkisini 6 ile 12 ay arasında gösterecek biyokimyasal zehirle öldürülme planları içersinde yer aldığı ileri sürüldü.

Kuzey Kore'nin bu iddiaları, ABD ile ilişkilerin giderek tırmanmasının ardından geldi.

Etiketler: güney kore, Kuzey Kore


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