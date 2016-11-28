Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Kuzey Kore’den Fidel Castro için 3 günlük yas

Kuzey Kore’den Fidel Castro için 3 günlük yas

Kuzey Kore, Cuma günü hayatını kaybeden Küba eski Devlet Başkanı Fidel Castro için 3 günlük yas ilan etti.

Kuzey Koreden Fidel Castro için 3 günlük yas

28 Kasım 2016 13:15

Küba eski Devlet Başkanı Fidel Castro, Cuma günü 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuzey Kore de Castro’nun ölümünün ardından 3 günlük yas ilan etti. Öte yandan, ülkedeki resmi binalarda bulunan bayrakların Castro için yarıya indirileceği belirtildi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un Küba Büyükelçiliği'ne çelenk gönderdiği ve Castro’nun cenazesine de üst düzey Kuzey Koreli yetkililerin katılacağı öğrenildi.
Castro’nun, 2004 yılında hayatını kaybeden Filistin Lideri Yaser Arafat’ın ardından bu şekilde onurlandırılan ilk siyasi lider olduğu belirtildi.
(YM-SO-D)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç