Küba eski Devlet Başkanı Fidel Castro, Cuma günü 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuzey Kore de Castro’nun ölümünün ardından 3 günlük yas ilan etti. Öte yandan, ülkedeki resmi binalarda bulunan bayrakların Castro için yarıya indirileceği belirtildi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un Küba Büyükelçiliği'ne çelenk gönderdiği ve Castro’nun cenazesine de üst düzey Kuzey Koreli yetkililerin katılacağı öğrenildi.

Castro’nun, 2004 yılında hayatını kaybeden Filistin Lideri Yaser Arafat’ın ardından bu şekilde onurlandırılan ilk siyasi lider olduğu belirtildi.

(YM-SO-D)