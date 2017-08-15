Kuzey Kore’den Guam planına erteleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ABD toprağı Guam’a füze fırlatma planını ertelediği kaydedildi. Kim’in bu kararının ordu komutanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldiği belirtildi. Kuzey Kore medyası ise Kuzey Kore liderinin füzeleri fırlatmadan Amerika’nın tavırlarını inceleyeceğini duyurdu. Kim’in Amerika’nın bölgede tehlikeli hareketlerini sürdürmesi halinde plana onay vereceği aktarıldı.

Kuzey Kore medyası daha önce de Kuzey Kore liderinin Guam’a yönelik füze fırlatma plan senaryosu hakkında bilgi aldığını duyurmuştu. Kim Jong-Un’un planı uzun uzun incelediği ve yetkililerle birlikte değerlendirdiği bildirilmişti.