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Kuzey Kore'den Güney Koreli gazetecilere özel izin

Kuzey Kore'nin bugün başlaması planlanan ve Cuma gününe kadar sürmesi beklenen Punggye-ri nükleer tesisini yıkımını takip etmek üzere 8 Güney Koreli gazeteciye özel izin verdi.

Kuzey Koreden Güney Koreli gazetecilere özel izin

23 Mayıs 2018 13:44

Kuzey Kore, Güney Kore ile ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde attığı adımlar kapsamında aldığı kararla nükleer Punggye-ri nükleer tesisin yıkımına başlıyor. Bugün başlaması planlanan yıkımın Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Punggye-ri nükleer tesisi bugüne kadar Pyongyang yönetimi tarafından yürütülen 6 nükleer teste ev sahipliği yaptı.

Kuzey'den Güney'e büyük sürpriz 

Dün Kuzey Kore’nin daveti üzerine ABD, Rusya, Çin ve İngiltere’den gazeteciler Kuzey Kore'ye gelişti. Kuzey Kore, bugün de Güney Koreli 8 gazeteciye de yıkımı takip etmesi için izin verdi. Koreli gazeteciler, iki ülke arasında nadir bir adım atılarak düzenlenen direkt uçuş Seul'den Wonsan'a hareket etti.

Görüşme ertelenebilir 

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da tarihi zirvede bir araya gelmeleri planlanmıştı. Başkan Trump, dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesinde "Neler olacağını göreceğiz. Eğer o tarihte olmazsa belki daha sonra olabilir. Birçok anlaşma yaptım ve anlaşmalarda neler olacağını asla bilemezsiniz ama 12 Haziran tarihi uygun olmayabilir’’ ifadelerini kullanmıştı.  

 

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