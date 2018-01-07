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Kuzey Kore’den Güney Kore’ye 5 kişilik heyet

Kuzey Kore, Güney Kore'ye Salı günü yapılacak olan üst düzey görüşmeler için 5 kişilik bir heyet göndereceğini bildirdi.

Kuzey Koreden Güney Koreye 5 kişilik heyet

07 Ocak 2018 11:31

Güney Kore geçtiğimiz Salı günü Kuzey’e 9 Ocak Salı günü üst düzey görüşme yapmayı teklif etmişti. Kuzey’in 3 Ocak Çarşamba günü Panmunjeom Ateşkes Hattı’ndaki iletişim hattı ile yeniden temasa geçilmişti. Temasların 3. gününde Kuzey Kore görüşme teklifini kabul ettiğine dair mesaj göndermişti. Bugün ise, başkent Seul'deki Güney Kore Birlik Bakanlığı’ndan bir yetkili Kuzey'in, Anavatan'ın Barışı İçin Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon’un başkanlığında gelecek olan heyetin listesini gönderdiğini açıkladı. Heyetteki diğer üyeler arasında komitenin üst düzey yetkilileri, spor bakanı yardımcısı ve Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi üyesi var. Güney Kore'nin Birlik Bakanlığı, iki ülkenin makamının Panmunjom irtibat kanalı aracılığıyla üst düzey görüşmelerin ayrıntıları hakkında görüşmelere devam edeceğini söyledi.

İki ülke 9 Ocak Salı günü Kuzey Kore'nin, PyeongChang Kış Olimpiyatlarına bir ay kala Kuzey Kore’nin katılımını görüşmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için sınırın Güney Kore tarafındaki Panmunjeom Barış Evinde bir araya gelecekler. 

Duygu Gerboğa

Etiketler: güney kore, Kuzey Kore

 

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