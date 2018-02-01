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Kuzey Koreli atletler Güney Kore’de

Güney Kore’de gerçekleştirilecek Pyeongchang Kış Olimpiyatları’na katılması merakla beklenen Kuzey Koreli atletler Güney Kore’ye giriş yaptı.

Kuzey Koreli atletler Güney Korede

01 Şubat 2018 16:31

Güney Kore’nin Pyeongchang ilçesi, 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Olimpiyatlara katılması merakla beklenen Kuzey Koreli atletler, Güney Kore’ye giriş yaptı. Başkanlığını Kuzey Kore Spor Bakanı Yardımcısı Won Kil-u’nn yaptığı heyette kayak krosu, artistik buz pateni ve kısa mesafe hız pateni gibi branşlarda mücadele edecek 10 atlet bulunuyor. Yangyang Uluslararası Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan heyet, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Heyet, daha sonra Olimpiyat Köyü’ne gitti. 

 

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