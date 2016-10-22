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Kuzey Kore’nin balistik füze fırlatmaları kınandı

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 15 Ekim ve 20 Ekim 2016 tarihlerinde peş peşe gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatmalarını kınadıklarını bildirdi.

Kuzey Korenin balistik füze fırlatmaları kınandı

22 Ekim 2016 16:26

Bakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 15 Ekim ve 20 Ekim 2016 tarihlerinde peş peşe gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatmalarını kınıyoruz. KDHC’ye balistik füze fırlatmaları ve kitle imha silahlarıyla ilintili faaliyetlerini durdurması ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmesi için çağrıda bulunuyoruz. KDHC’nin uluslararası yükümlülüklerinin açık bir ihlali olan bu fırlatmalar, bölgesel ve uluslararası barış, istikrar ve güvenliğe zarar vermektedir" denildi.


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