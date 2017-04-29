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Kuzey Kore’nin füze denemesi yine başarısız oldu

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin bugün yaptığı orta menzilli füze denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Denemenin bölge sularında seyreden ABD uçak gemisine bir meydan okuma şeklinde algılandı.

Kuzey Korenin füze denemesi yine başarısız oldu

29 Nisan 2017 15:22

Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri, ABD topraklarını vurabilecek nükleer başlı füze olarak görüldüğü için Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmıştı. Kuzey Kore’nin füze denemesi BM Güvenlik Konseyi’nin Pyongyang’ın silah programının yükselişini görüşmek üzeri toplanmasından hemen sonra geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un başkanlığında toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısını Kuzey Kore boykot etmişti.

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı yayınladığı bir mesajda Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki Puckchang’dan bir füze fırlatıldığını açıkladı. ABD’li yetkililer de Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzenin orta menzilli KN-17 balistik füze olduğunu bildirdi. Füzenin parçalarının fırlatıldıktan birkaç dakika sonra bozularak denize düştüğü belirtildi.

Uzmanlar KN-17’nin Kuzey Kore tarafından geliştirilen yeni bir Scud tipi füze olduğunu kaydetti. Kuzey Kore’nin bu ayın başlarında fırlattığı füze atışı da başarısız olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer güçle çalışan bir denizaltısını ve USS Carl Vinson uçak gemisini Kore sularına göndermişti. ABD’li diplomatlar sert politikayı değiştirip yumuşak ton takınmışlardı.

Etiketler: Kuzey Kore


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