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Kuzey Marmara Otoyolu güzergahına 604 bin fidan daha dikilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Proje güzergâhına 604 bin fidan dikecek. Ağaçlandırma çalışmaları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile projeyi yapan firma arasında hazırlanan protokol ise imza safhasına geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu güzergahına 604 bin fidan daha dikilecek

27 Eylül 2016 10:49

Protokol çerçevesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Proje güzergâhının tamamlanmasını müteakip, otoyol güvenliği için çekilen ‘kafes tel ihatası’ dışında kalan ve mevcut orman dokusuna kadar devam eden alanlarda 604 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Proje Giderlerini Firma Karşılayacak
Proje yatırım giderlerinin ilgili firma tarafından karşılanacağı protokolde mutabakata varıldı ve taslak protokol oluşturuldu. Bu çerçevede 2016 ve 2017 yıllarında dikilecek 604 bin fidan mavi servi, karaçam, sedir, fıstıkçamı, ıhlamur, akasya, sahil çamı ve at kestanesinden oluşuyor.

2013 Yılındaki Protokol Çerçevesinde 1 Milyon 600 Bin Adet Fidan Dikilecek

Diğer yandan projeyi gerçekleştiren firma ile 2013 yılında bedeli ilgili firma tarafından karşılanmak üzere 14 bin dekar alanda 1 milyon 600 bin adet fidanın dikilmesi hususunda başka bir protokol imzalanmıştı. Protokol çerçevesinde 2015 yılı sonu itibarıyla 10 bin 570 dekar alanda 1 milyon 227 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2016 yılı sonuna kadar ise bu fidanların tamamı il genelinde uygun alanlarda toprakla buluşturulacak.

Taşınması Mümkün Ağaçlar Taşındı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Türkiye’nin prestij projelerinden olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Güzergahlar belirlenirken tabii hayata en az zarar verecek şekilde hassas davranıldı. Belirlenen güzergahta ise taşınabilmesi mümkün olan ağaçları taşıyarak başka yerlere diktik. Tabi bu proje oluşturulurken kesilen her ağaç için 5 ağaç dikme şartını da getirdik. Şimdi yaptığımız bu protokollerle bu şartı yerine getiriyoruz. 2016 ve 2017 yılları ile birlikte toplam 2 milyon 204 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin önünün açık olduğunu ve ardı ardına büyük projelere imzaların atıldığını belirten Veysel Eroğlu “Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bu projeleri hayata geçirirken hükümet olarak çok hassas davrandığımızı herkesin bilmesi lazım. Gelmiş geçmiş en çevreci hükümet bizim hükümetimiz” diyerek sözlerini tamamladı.  

Etiketler: 604 bin fidan DİKİLECEK, Kuzey Marmara otoyolu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü


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