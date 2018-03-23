Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır yan yattı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde otoyolda seyir halinde olan E.Ç. yönetimindeki 39 BD934 plakalı kömür tozu yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. O esnada otobanın boş olması olası trafik aksaklıklarını ve can kaybını önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İSağlık ekipleri hafif yaralı olan tır şoförü E.Ç.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Metin Başar