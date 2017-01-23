İddialara göre, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada Murat D. idaresindeki 16 NPH 83 plakalı kamyon, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Hüseyinli sapağı Ankara istikametinde gözüne gelen güneşten etkilenerek önünde seyreden Oğuz Keskin idaresindeki 60 DA184 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 plakalı kamyonda bulunan Gökhan Duygulu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Gökhan Duygulu’yu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Mustafa Bakırhan - Mustafa Esen