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Kuzey Suriyeli aşiretler: "Türkiye'nin ülke bütünlüğündeki rolünü takdir ediyoruz"

El Ajil aşiretinin koordinasyonu altında, kuzey Suriye aşiretlerin askeri sivil temsilcileri ve Suriye devrim aktivistleri Azzez’de toplandı. Toplantıda, Suriye’nin parçalanmasından yana olan terör gruplarına karşı birlikte hareket etme kararı alınarak, Türkiye’nin Suriye’nin bütünlüğü sağlamadaki rolü övüldü.

Kuzey Suriyeli aşiretler: &quot;Türkiyenin ülke bütünlüğündeki rolünü takdir ediyoruz&quot;

06 Temmuz 2017 16:52

Suriye’nin kuzeyinde yaygın olan El Buttuş aşireti geçtiğimiz ay Suriye'nin bölünmesine karşı Azez şehrinde Devrim Meclisi kurduğunu ilan etti.

El Ajil aşiretinin önden gelen temsilcilerinden Süleyman El Ğabari, yaptığı konuşmada, El Ajil aşiretinin Kuzey Suriye’de yoğun bir nüfusu bulunduğuna işaret ederek, Suriye’nin birliği, yeniden imarı, ırklar ve mezheplerine bakılmaksızın bütün grupların ve sosyal yapıların birleşmesinden yana olduğunu belirten bir mesaj göndermek istediğini söyledi.

Süleyman El Ğabari, ülkedeki şerefli insanlarla aynı görüşü paylaşan bütün aşiretlerin yardımlaşma içinde olmasını istediklerini söyledi. Bu büyük toplantının maksadının herkes için tek bir vatan inşa etmek olduğunu söyledi. El, Ğabari, Kürtler bizim din ve vatan kardeşlerimizdir. Ancak Kürt milliyetçiliği ismini kullanarak ülkeye zarar verip ülkemizi bölmek isteyen ayrılıkçı elemanlar var" dedi.
Halep’teki önemli isimlerden biri olan Ebu Ali Sijo konuşmasında, bu toplantıya bölgenin bütün tarafların, aşiretlerin ve ailelerin temsilcilerinin katıldığını söyledi.

Ebu Ali Sijo, daha önce Türkiye’ye karşı bir bildiri yayınlayıp Arap aşiretlerin de kendilerini desteklediklerini söyleyen PKK'lilerin nedense aşiret isimi zikretmediklerine işaret ederek, bölgede PYD’yi destekleyen aşiret bulunmadığını söyledi.

Ebi Ali Sijo, "Biz Kuzey Suriye aşiretleri olarak Türklerin burada bulunmasını hoş karşılıyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz burada Suriye'nin birliği için toplandık. PKK ise vatanı bölmek ve terörü yaygınlaştırmak isteyen terörist bir örgüttür" dedi.

Toplantının hedefinin milletin birliğini desteklemek, sivil ve askeri fikir birliğini ve toplumsal yapıyı kuvvetlendirmek olduğu kaydedildi. Toplantıya toplumun her kesiminden katılım olduğu belirtildi. 

Abu Mucahit El Halebi


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