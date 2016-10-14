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Kuzu göbeği mantarı şifa dağıtıyor

Dr. Ömer Coşkun, nadir bulunan bir mantar türü olan Kuzu göbeği mantarının (Morchella esculenta), sayısız faydası olan, besin değeri çok yüksek bir bitki olduğunu belirtti.


14 Ekim 2016 10:31

Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili uluslararası ve ulusal bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, Türkiye'de yetişip dünya çapında tanınan ve talep gören Kuzu göbeği mantarının,besin değeri çok yüksek, son derece faydalı bir bitki olduğunu söyledi.
B1, B2 ve C vitaminleri ile kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller iç eren Kuzu göbeği mantarının faydalarına dikkat çeken Dr. Ömer Coşkun şöyle devam etti:
''Yapılan araştırmalarda, Kuzu göbeği mantarının, kansızlığa faydalı olup, bağışıklık sistemini, zihinsel fonksiyonları güçlendirmede etkili olduğu, bağırsak ve mide rahatsızlıklarına bağlı şikayetleri azalttığı, kansere karşı destek sağladığı bilinmektedir''

Görme bozukluklarında da faydalı
Kuzu göbeği mantarının, görme bozukluklarının giderilmesine yardımcı, göz sağlığına faydalı bir bitki olduğunun da altını çizen Coşkun, "Göz bozuklukları, çocukların eğitim döneminde zorluk oluşturarak hem hayat boyu kariyerlerini etkilemekte hem de sonraki yıllarda yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürebilmektedir.Bu anlamda, göz sağlığını destekleyen Kuzu göbeği mantarı, beslenme listelerinde yer alması gereken bir gıda olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkemizde çok fazla tanınmıyor
1 adet Kuzu göbeği mantarının 1 kilo etin taşıdığı proteine eşit miktarda protein içerdiğini vurgulayan Coşkun şöyle konuştu:
"Ülkemizde Toroslar'dan başlayarak Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu ormanlarında, özellikle çam ağaçlarının altında yetişen, besin değeri oldukça yüksek ve nadir bulunan bir mantar türü olan Kuzu göbeği mantarının, İtalya, Fransa, İngiltere, Amerika başta olmak üzere bütün dünya mutfaklarında kabul gören ve aranan en özel mantarlardan biridir. Dünyaca tanınan ve ekonomik değeri olan Kuzu göbeği mantarını, ne yazık ki halkımız yeterince tanımamakta ve bu bitkinin sağladığı faydalardan yararlanamamaktadır. Bu değerli gıda kaynağının kendi ülkemiz insanları tarafından da tanınması, kolay ulaşılabilir olması, halk sağlığı açısından büyük avantajlar sağlayacaktır”
 

Etiketler: Dr. Ömer Coşkun


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