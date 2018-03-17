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Kuzugöbeği mantarının yaşı 100, kurusu 600 lira

Mersin’in Silifke ilçesinde çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu. Kuzugöbeği, yurt dışına kilosu 100 TL’den ihraç edilirken, kurutulmuşu ise 600 liraya kadar alıcı buluyor

Kuzugöbeği mantarının yaşı 100, kurusu 600 lira

17 Mart 2018 11:25
Kuzugöbeği mantarının yaşı 100, kurusu 600 lira - Tıkla İzle

Bahar aylarının gelmesiyle Silifke’de halk arasında kuzugöbeği olarak bilinen mantar vatandaşların yüzünü güldürdü. Özellikle çam ağaçlarının altında yetişen kuzugöbeği mantarının, bu yıl havanın yağışlı ve sıcak gitmesi sonucu bol miktarda yetiştiği kaydedildi.

Kuzugöbeği mantarını toplayarak kendisine getiren vatandaşlardan kilosunu 60 liradan satın aldığını belirten Lokman Aktar Şen Şifaevi işletmecisi Ramazan Şen, "Kuzugöbeği mantarının şimdi tam mevsimi. Vatandaşlar topladıkları kuzugöbeği mantarı ile aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Yurdumuzda çam ormanlıklarında bazen meşe, dişbudak, gürgen ve elma ağaçlarının çevresinde ilkbaharda özellikle şubat ayının sonunda başlayıp mayıs ayının sonuna kadar kuzugöbeğini bol miktarda bulmak mümkündür. Ekonomik yönden orman köylüsüne büyük katkı sağlayan bu mantarların çeşit ve miktarında geçen yıllarda bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. Yenen mantarların içerisinde önemli bir yere sahip olan kuzugöbeği mantarı fiyatıyla da ayrıcalıklı bir mantardır. Avrupa ülkelerinde de sevilerek tüketilen mantar, iyi bir gelir kaynağı olmuş durumda" dedi.

Vatandaşların topladıkları mantarı evde ipliğe dizerek kurutmaya bıraktıklarını, kuruyan mantarları yaz mevsiminde sattıklarını belirten Şen, "Kuzugöbeğinin özel alıcıları var. Ben vatandaşlarımızdan kilosunu 60 TL’ye alıyorum. Bu işi yapan firmalar da benden alıyor. Kuzugöbeği mantarları birkaç elden geçtikten sonra yurt dışına 100 TL’den ihraç ediliyor. Kurusunu ise kilosu 600 TL’den yaz mevsiminde satıyoruz. Bu ülkeler arasında İsviçre, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika Amerika ve İskandinav ülkelerine bulunuyor. Fransa’da ise en pahalı yemeğin kuzugöbeği olduğunu söylüyorlar. Yemeğin bir porsiyonu ise 50 ile 100 euro'dan satıldığını duyduk. Porsiyonda ise 1 adet kuzugöbeği mantarı bulunuyor" diye konuştu.

1 tane kuzugöbeği mantarının 1 kilo etin proteinine eşit geldiğini kaydeden Şen, "Besin değeri yüksek olan kuzugöbeği mantarını Silifke’de müşterilerimiz 100 ve 200 gram alarak yemeğini yapıp yiyorlar" şeklinde konuştu.
Kuzugöbeği toplayan vatandaşlar ise, kuzugöbeğinin kendileri için bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, bazı zaman ormanda hem piknik yaptıklarını hem de kuzugöbeği toplayarak geçim sağladıklarını belirtti.  

Murat Şengi

 

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