Kuzuyu evinde 'bebek' gibi besliyor

Üniversite öğrencisi Yağmur Arslantaş, 2 hafta önce babasının tavsiyesi ile evinde kuzu beslemeye başladı. Kuzusuna adeta bebek gibi bakan Arslantaş, kuzunun adını ise 'Alice' koydu. Kedi ve köpekten korktuğu için evinde ağıl hayvanı olan kuzuyu beslemeye başlayan Arslantaş, gittiği her yere kuzusuyla birlikte gidiyor. Arslantaş, kuzusu 'Alice' ile birlikte sokakta yürürken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kuzuyu görenler fotoğraf çektiriyor. Arslantaş, kuzusu 'Alice'nin bakımıyla yakından ilgileniyor. Kuzuyu biberonla besleyen Arslantaş, sütten kesildikten sonra aldığı Alice'nin altını bezliyor, her gün kişisel bakımını yaparak banyosunu yaptırıyor. Kuzusunun sevdiği en sevdiği yiyeceğin mısır olduğunu söyleyen Arslantaş, kedi ve köpek gibi eğitiminin olmadığını belirterek, evde onun için her şeyin serbest olduğunu söylüyor.

Her yere kuzusuyla birlikte gidiyor

Yağmur Arslantaş, her yere kuzusuyla birlikte gittiğini belirterek,"Kuzu ortalama 2 haftadır bende. Sahiplenme sürecimde babam, tanıdıklarının çok güzel kuzularının olduğunu söyledi. Bende babama bakmak istediğimi söyledim. Gidip sahiplendik. Hep yanımda hiç ayrılmıyorum. Evde yatağımız bile yan yana. Onun dışında zaten çok masum. Saf bir hayvan akıllı. Alice patlamış mısırı çok seviyor. Bence beslenebilecek hayvanlar arasında. Çok masum gerçekten böyle bebek gibi. Kediden köpekten korktuğum için kuzu da bana çok masum ve sevimli geldiğinden dolayı kuzu beslemek istedim. Mutluyum iyi ki de besliyorum. Nasıl ayrılacağım bilmiyorum" dedi.

Kuzuyu görenler büyük ilgi gösteriyor

Arslantaş, sokakta birlikte yürürken vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek,"Evde besliyorum. Evde her şey serbest. Halıları kaldırdım. Hani bu kedi veya köpek gibi değil. Tuvalet eğitimi olmadığı için istediği zaman istediği yere yapabiliyor. Bende arkasından temizliyorum. Onun dışında banyosunu yaptırıyorum. Az yemek tüketiyor. Birlikte kafelere gidiyoruz. Gittiğim her yere birlikte gidiyorum. Çünkü ben yanından ayrıldığım saniyede beni arıyor. Beni annesi olarak gördüğü için. Birlikte zaman geçiyoruz. Sözde tacize de uğruyoruz. Hem de çok seviyorlar, ilgi var Alice'ye. Büyüyünce ayrılmak zor olacak." şeklinde konuştu.

Onur Erden - Veysel Korkmaz