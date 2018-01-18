KWORKS'ün yeni dönem hızlandırma programına başvurular başladı

Girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına destek veren Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS), yeni dönem 'Hızlandırma Program'ı için başvuru almaya başladı. Yenilikçi teknoloji, süreç ya da iş modeli geliştiren tüm girişimcilerin katılabileceği ‘Hızlandırma Programı'na başvurular, 23 Şubat 2018 tarihine kadar yapılabilecek. KWORKS, bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği ‘Hızlandırma Programı' ile teknolojik girişim kurmak isteyen girişimcilere atölye çalışmalarına katılma hakkı, bire bir mentorluk desteği ve program kapsamında yatırımcılarla buluşma imkânı sunuyor.

Yeni program kapsamında yalın girişim metodolojisi üzerine inşa edilen yoğun bir eğitim ve bire bir mentorluk desteği alacak girişimler, fikir ve çözüm doğrulamanın yanı sıra, satış ve yatırım aşamalarından geçerek, KWORKS Demo Day 2018'de yatırımcı ve kurumsal iş ortaklarının yer aldığı etkinlikte sahneye çıkacak. KWORKS, program süresince girişimlerin ihtiyaç duyduğu birçok alanda sunduğu danışmanlık ve altyapı hizmetleriyle, programa seçilen ekiplerin yanında olacak. Program kapsamında KWORKS ekibiyle yakın çalışma imkânı bulacak girişimler, aralarında Yapı Kredi, Koç ZER, TOFAŞ, FIAT, Finansbank, IBM, GE, İyzico, Kolektif House, Microsoft, Moroğlu&Arseven, Paraşüt, Plusclouds, Radore, SHERPA, Userspots ve Zaxe'nin de bulunduğu önemli çözüm ortaklarının sunduğu desteklere de erişim olanağı yakalayacak.

Geçtiğimiz dönemlerde Scorp, Kolay İK, AppAnalytics ve Lala gibi aldıkları yatırımlarla öne çıkan girişimleri mezun eden KWORKS, 2017'nin Şubat ayında açtığı çağrıya binden fazla başvuru aldı ve Codela, Dopigo, Nerdeİçek, ServisSoft, ve Taglist olmak üzere 5 girişimi Hızlandırma Programı'na seçti.

Programa başvurmak isteyenler KWORKS'ün internet sitesinden bilgi alabileceği bildirildi.