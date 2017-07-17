KYB: 'DEAŞ lideri Bağdadi yüzde 99 yaşıyor'

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) terörle mücadele birimi yöneticisi Lahur Talabany, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadinin yaşadığını ve Suriye'nin Rakka kentinde olduğunu açıkladı. Talabany, “Bağdadi kesinlikle yaşıyor. Hayatta olduğuna dair istihbaratımız var. Yüzde 99 yaşadığına inanıyoruz” dedi.

Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta Rus Hava Kuvvetleri tarafından Rakka'nın güneyinde geçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilmişti.