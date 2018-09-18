KYK beslenme yardımını artırdı

Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK, yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Geçen yıl sabah kahvaltısı için 3,5 TL ve akşam yemeği için 7,5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl, günlük 12,5 lira, aylık 375 liraya yükseltildi. 17 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4 TL; akşam yemeği için ise 8,5 TL olarak belirlendi. Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

ÜCRETSİZ BARINAN ÖĞRENCİLERE 22,5 TL BESLENME YARDIMI

Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 TL'den 22,5 TL'ye yükseltildi. Beslenme yardımı KKTC'de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4,5 TL, akşam yemeği için ise 9 TL olmak üzere günlük toplam 13,5 TL olarak uygulanacak.

YEMEKLER PİYASA FİYATLARININ YÜZDE 35 ALTINDA

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sunulurken, akşam yemeği için de 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor. Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa fiyatları ortalamasından en az yüzde 35 oranında indirimli olarak hesaplanıyor.

YEMEKLER GIDA MÜHENDİSİ, DİYETİSYEN VE İDARENİN SIKI KONTROLÜNDE

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor. KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.

Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.